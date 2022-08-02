В СФ заявили о готовящихся попытках Запада вмешаться в выборы в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ фиксирует подготовку прозападных СМИ и соцсетей к активному воздействию на электоральный процесс в РФ в ходе осенних выборов, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, началось распространение очередных "как бы экспертных материалов и комментариев", в которых пытаются очернить волеизъявление российских избирателей, предстоящее 11 сентября.

Климов отметил, что оппоненты России делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений перед Единым днем голосования.

"Противники России вновь, как и в начале 1990-х, делают ставку на стимулирование сепаратистских настроений в многонациональной и многоконфессиональной России. Для этого в канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России", – заявил он.

Сенатор напомнил, что в Праге с 22 по 24 июля организовали сходку под названием "Форум свободных народов России" с целью создать кадровый потенциал для последующих независимых республик на обломках путинской России.

Климов добавил, что сразу после мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон публично назвал Россию одной из последних колониальных империалистических держав. За месяц до описываемых событий в США обнародовали план "по распилу России" на небольшие государства.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем ЕС.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, Европейский союз уже начал задумываться, не был ли он "одурачен" США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.