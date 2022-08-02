Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань – СМИ

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Два авианосца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их информации, порты Циндао в провинции Шаньдун и Санья на Хайнане недавно покинули авианесущие крейсеры "Ляонин" и "Шаньдун".

Когда именно это произошло, вышли ли корабли в море одновременно и куда они направились, не уточняется.

Ранее СМИ писали, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени. Однако подчеркивается, что ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщалось, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что приезд Пелоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушающим принцип "одного Китая", что создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

