Белый дом подтвердил ликвидацию главаря "Аль-Каиды" в Афганистане

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Белый дом подтвердил ликвидацию главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в ходе операции в Афганистане. Об этом на спецбрифинге заявила высокопоставленная представительница администрации США, передает ТАСС.

"30 июля в 21:48 по североамериканскому восточному времени <...> США провели высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента. Операция была направлена против лидера "Аль-Каиды" и привела к его уничтожению", – сказала она.

Представитель Белого дома отметила, что в прошлом Айман аз-Завахири занимал должность заместителя Усамы бен Ладена, а после его убийства возглавил группировку.

Она также уточнила, что удар по дому в Кабуле, где базировался боевик, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата. С беспилотника были выпущены две ракеты Hellfire. Сам аз-Завахири, по ее словам, в этот момент находился на балконе.

В середине июля Центральное командование американских ВС сообщило об уничтожении главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии. Уточнялось, что беспилотные летательные аппараты США поразили несколько "высокопоставленных представителей" группировки на северо-западе страны.