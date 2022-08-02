США уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды" в ходе операции в Афганистане – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Соединенные Штаты в результате операции в Афганистане уничтожили одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press.

"В результате удара беспилотника ЦРУ в Афганистане был убит <...> Айман аз-Завахири", – говорится в сообщении.

Один из собеседников агентства уточнил, что администрация США отложила обнародование данной информации до тех пор, пока смерть не будет подтверждена официально.

В публикации также отмечается, что чиновники Белого дома отчитались об "успешном завершении" контртеррористической операции против важной цели, добавив, что жертв среди гражданского населения не было.

В середине июля Центральное командование американских ВС сообщило об уничтожении главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии. Уточнялось, что беспилотные летательные аппараты США поразили несколько "высокопоставленных представителей" группировки на северо-западе страны.