Американские военные ликвидировали главаря ИГ в Сирии

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Военнослужащие Соединенных Штатов уничтожили главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование американских ВС.

По информации ВС США, американские беспилотные летательные аппараты поразили несколько "высокопоставленных представителей" группировки на северо-западе страны.

"Махер аль-Агаль, один из пятерки крупнейших главарей ИГ и главарь ИГ (запрещена в России) в Сирии, был убит в результате этого удара. Высокопоставленный представитель ИГ (запрещена в России), тесно связанный с Махером, получил тяжелые ранения при ударе", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки ИГ (запрещена в России). В их отношении было возбуждено дело по статье 205.4 Уголовного кодекса РФ и части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Во время обысков у задержанных были обнаружены пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, 3 гранаты и другое вооружение.