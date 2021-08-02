Свыше 16 тыс заявлений подано для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

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Свыше 16 тысяч заявлений подано для участия в дистанционном электронном голосовании по состоянию на 2 августа, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Сегодня, 2 августа, у нас начался сбор заявлений для тех, кто хочет, это абсолютно добровольно, я подчеркиваю, поучаствовать в дистанционном электронном голосовании. Это у нас несколько регионов. На сей момент уже подано 16 тысяч 152 заявления", – приводит слова Памфиловой Агентство "Москва".

Она отметила, что в столице было подано 11 тысяч 904 заявления для участия в онлайн-голосовании.

В понедельник, 2 августа, открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, которое состоится в Москве с 17 по 19 сентября. Принять участие в нем смогут россияне от 18 лет, зарегистрированные в столице и обладающие активным избирательным правом.

Подать заявление можно до 23:59 13 сентября. Для этого надо иметь полную учетную запись на mos.ru и перейти по ссылке.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

