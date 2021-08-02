Свыше 16 тыс заявлений подано для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Фото: depositphotos/peus
Свыше 16 тысяч заявлений подано для участия в дистанционном электронном голосовании по состоянию на 2 августа, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сегодня, 2 августа, у нас начался сбор заявлений для тех, кто хочет, это абсолютно добровольно, я подчеркиваю, поучаствовать в дистанционном электронном голосовании. Это у нас несколько регионов. На сей момент уже подано 16 тысяч 152 заявления", – приводит слова Памфиловой Агентство "Москва".
Она отметила, что в столице было подано 11 тысяч 904 заявления для участия в онлайн-голосовании.
В понедельник, 2 августа, открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, которое состоится в Москве с 17 по 19 сентября. Принять участие в нем смогут россияне от 18 лет, зарегистрированные в столице и обладающие активным избирательным правом.
Подать заявление можно до 23:59 13 сентября. Для этого надо иметь полную учетную запись на mos.ru и перейти по ссылке.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: