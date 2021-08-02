Экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек в связи с делом золоторудного месторождения "Кумтор". Об этом сообщает национальное информагентство АКИpress.
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии объявил, что в ведомстве активно работали с целью привлечь экс-главу государства к уголовной ответственности.
"В результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе", – уточнили в ведомстве.
По данным ГКНБ, с Акаевым проводят необходимые следственные действия.
Бывших президентов страны Аскара Акаева и Курманбека Бакиева ранее объявили в международный розыск по делу о предполагаемой коррупции. Предположительно, преступление связано с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".
Ранее в РФ вынесли решение по мере пресечения для начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Мужчина арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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