Экс-президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек – СМИ

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Бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек в связи с делом золоторудного месторождения "Кумтор". Об этом сообщает национальное информагентство АКИpress.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии объявил, что в ведомстве активно работали с целью привлечь экс-главу государства к уголовной ответственности.

"В результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан Межведомственной следственной группе", – уточнили в ведомстве.

По данным ГКНБ, с Акаевым проводят необходимые следственные действия.

Бывших президентов страны Аскара Акаева и Курманбека Бакиева ранее объявили в международный розыск по делу о предполагаемой коррупции. Предположительно, преступление связано с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".

Ранее в РФ вынесли решение по мере пресечения для начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Мужчина арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере.