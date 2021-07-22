Три сотрудника ППС из Москвы попались на взятках для продвижения по службе

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Трех столичных сотрудников патрульно-постовой службы транспортной полиции подозревают в даче взятки за помощь в продвижении по службе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

"Начальником УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка в отношении трех сотрудников ППСП (патрульно-постовая служба полиции) ЛОП (линейный отдел полиции) Москва – Окружная ЛУМВД на станции Москва – Павелецкая, подозреваемых в совершении противоправного деяния", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что правоохранителей подозревают в причастности к передаче незаконного вознаграждения должностному лицу за содействие в назначении на вышестоящие должности.

В настоящее время подозреваемых отстранили от службы. Для их руководителей также предусмотрена ответственность.

Ранее стало известно, что полковника МВД Магомеда Хизриева обвиняют в даче взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, это был только аванс перед покупкой должности министра внутренних дел Дагестана. За это Хизриев был готов заплатить шесть миллионов долларов.

