ЦИК поддержал решение Мосгоризбиркома отказать Лисице в регистрации в депутаты

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Центральная избирательная комиссия отказала в жалобе Константину Лисице, которого МГИК не зарегистрировал кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за недостаточного количества достоверных подписей.

"В удовлетворении жалобы Константина Валентиновича Лисицы на решение Московской городской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года и решение окружной избирательной комиссии отказать", – цитирует постановление ЦИК Агентство "Москва".

Хотя Центризбирком признал достоверность некоторых из ранее забракованных подписей в поддержку Лисицы, в итоге их числа не хватило для регистрации.

Ранее при проверке графологи посчитали ряд подписей сфабрикованными – они принадлежали уже умершим людям. В результате МГИК отказался регистрировать Лисицу кандидатом в депутаты Мосгордумы.

На заседании 2 августа ЦИК также снял с повестки жалобу Юлии Серебрянской, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Для регистрации ей не хватило достоверных подписей. Серебрянская сама отозвала жалобу. Глава ЦИК Элла Памфилова посоветовала ей в будущем работать с надежной и профессиональной командой на предвыборных кампаниях.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, в том числе 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.