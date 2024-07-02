Spiegel: сельское хозяйство в ЕС стало зависимо от российских удобрений

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Европа на фоне остановки импорта газа из России начала испытывать проблемы с производством удобрений, из-за чего западные фермеры вынуждены приобретать их у РФ, передает издание Spiegel.

"В настоящее время мы завалены удобрениями из России, которые значительно дешевле наших аналогов", – подчеркнул представитель SKW Stickstoffwerke Piesteritz (крупнейший производитель удобрений ФРГ).

Вместе с тем в отрасли опасаются, что сельское хозяйство в Европе в скором времени окажется полностью зависимо от РФ. Это может создать угрозу для продовольственной безопасности, указало издание.

В феврале парламент Латвии ограничил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. При этом ограничение не затрагивает продукцию, которая направляется через Латвию транзитом в остальные страны ЕС.

Ранее Минсельхоз РФ предложил ввести до 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в страну семян нескольких сельхозкультур. Предлагалось ввести квоты в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы и других.

