Депутат ГД Хинштейн: в РФ может появиться статус ветерана журналистики особого риска

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В России может появиться статус "Ветеран журналистики особого риска", который включит в себя не только тех, кто находился непосредственно в горячих точках, но и тех, кто принимал участие в различных контртеррористических операциях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его словам, статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в них, что напрямую противоречит задачам журналиста, поэтому сейчас речь идет о другом проекте.

"С Союзом журналистов России эту инициативу мы проработали, коллеги ее поддерживают", – цитирует Хинштейна ТАСС.

Депутат добавил, что текст инициативы почти готов к обсуждению с правительством и финансово-экономическим блоком. В данный момент его дорабатывают. Парламентарий уточнил, что эта норма повлечет за собой дополнительные расходы бюджета, поэтому без официального отзыва правительства и финансово-экономического обоснования его нельзя будет вынести на рассмотрение Госдумы.

Ранее в результате атаки украинских дронов в ДНР погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги. До этого от травм, полученных при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ, скончался оператор телеканала НТВ Валерий Кожин. Врачи пытались спасти его в течение нескольких часов, однако ранения оказались несовместимы с жизнью.