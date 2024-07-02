Косачев: НАТО может изменить свой курс при смене руководства в странах Альянса

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Политика НАТО может измениться, если в странах-участницах Альянса сменится руководство, сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты".

Он убежден, что нынешнее руководство НАТО не сможет отказаться от желания нанести России стратегическое поражение на Украине. Сенатор подчеркнул, что политики, которые находятся в руководстве стран Альянса, несут ответственность за совершение всех фатальных ошибок Запада на Украине.

"Именно это не позволит им отказаться от своей линии на нанесение России стратегического поражения на Украине, чего бы это не стоило самой Украине", – пояснил он.

Парламентарий считает, что надежда на диалог есть, и такой вывод можно сделать исходя из того, как проходит предвыборная кампания во Франции, Великобритании и США. Тенденция везде примерно одинаковая – избиратели отказывают в доверии действующим руководителям, сказал Косачев.

Он добавил, что произошедшая недавно смена генсека НАТО также не повлияет на курс Альянса – его определяют в первую очередь в Вашингтоне. В связи с этим политик призвал не питать иллюзий из-за того, что главой НАТО стал бывший голландский премьер Марк Рютте – к рычагам управления его не допустят, как и его предшественника Йенса Столтенберга.

Ранее НАТО утвердила Рютте следующим генсеком Альянса на ближайшие 4 года. Он приступит к исполнению обязанностей 1 октября, сменив на этом посту Столтенберга.

Руководство Североатлантического альянса планирует учредить должность ответственного за предоставление долгосрочной поддержки Украине. По информации журналистов, новую должность займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве. В список его обязанностей будут входить обеспечение долгосрочных потребностей Украины в военной модернизации и невоенная поддержка.

При этом чиновник будет отчитываться как перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, так и перед новым командованием, которое будет сформировано в немецком Висбадене для координации поставок военной техники Украине и подготовки ВСУ.