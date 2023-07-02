Медведев заявил, что ушедший европейский бизнес надолго потерял рынок России

Фото: kremlin.ru

Россия существенно нарастила связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки на фоне сокращения связей со странами Европы, хотя и они не исчезли, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в публикации для "Российской газеты".

"Да, связи с Европой значительно уменьшились (но не исчезли, скажем прямо). Зато с глобальным Югом и не менее глобальным Востоком значительно выросли. Товары из Европы, которые были нам нужны, замещены другими", – отметил он.

Политик также добавил, что "европейцы потеряли российский рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства сохранились".

Ранее Медведев напомнил украинским властям исторические факты о том, что территории этой страны были российскими, политик также сравнил Украину с "землей Санникова". Он отметил, что "Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным".