12:28Политика
Медведев считает, что Украина – "Земля Санникова, основанная Лениным"
Фото: kremlin.ru
Дмитрий Медведев напомнил украинским властям исторические факты о том, что территории этой страны были российскими, политик также сравнил Украину с "землей Санникова".
"Украинская хунта все время твердит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", – отметил Медведев в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что "Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным".
"Была недолго и пропала с карты. Нет такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", – добавил зампредседателя Совбеза РФ.
Ранее Медведев заявил, что деньги на оружие для ВСУ могли бы пригодиться простым французам. Политик призвал президента Франции Эмманюэля Макрона, говорившего о том, что он принимает сторону Украины, встать на сторону своей страны.
ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно
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