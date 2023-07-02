Медведев считает, что Украина – "Земля Санникова, основанная Лениным"

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев напомнил украинским властям исторические факты о том, что территории этой страны были российскими, политик также сравнил Украину с "землей Санникова".

"Украинская хунта все время твердит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", – отметил Медведев в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что "Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным".

"Была недолго и пропала с карты. Нет такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", – добавил зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее Медведев заявил, что деньги на оружие для ВСУ могли бы пригодиться простым французам. Политик призвал президента Франции Эмманюэля Макрона, говорившего о том, что он принимает сторону Украины, встать на сторону своей страны.

ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно