Спекулировать о последствиях попытки мятежа в РФ было бы "несерьезно" – Шольц

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Олаф Шольц считает, что в настоящее время несерьезно спекулировать на тему последствий попытки мятежа в РФ, но следует тщательно наблюдать за развитием событий.

"Это изменения, происходящие в России", – сказал канцлер ФРГ сегодня в интервью телеканалу ARD, его цитирует ТАСС.

Он считает, что "было бы несерьезным спекулировать" на тему того, стабилизируется ли ситуация или нет и "что будет в дальнейшем".

"Нам нужно будет за этим очень тщательно наблюдать, поскольку это большая страна, у которой есть атомное оружие. Это должно нас интересовать", – заявил Шольц.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны России опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований