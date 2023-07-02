Глава МИД Австрии заявил, что Россия остается частью Европы и ее истории

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Россия остается частью Европы, ее истории и крупнейшим соседом на континенте, заявил сегодня министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF.

"География не изменится. Россия и далее будет географически крупнейшим нашим соседом в Европе. РФ к тому же остается частью европейской истории и культуры", – заявил он.

Кроме этого, Шалленберг напомнил, что в дискуссии о запретах виз для граждан России выступал против введения таких мер.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Россию и Украину вернуться к мирным переговорам. На своей странице в Twitter он указал на необходимость шагов по урегулированию конфликта. В этой чрезвычайно опасной ситуации важно снова предпринять шаги по деэскалации, подчеркнул Нехаммер.