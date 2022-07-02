Медведев заявил о завершении "бурного романа" европейцев с украинцами

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"Бурный роман" между европейцами и украинцами завершается, заявил в своем телеграм-канале заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившимся у них в стране, про то, что они в Польше", – сказал Медведев.
Он отметил, что аналогичные процессы наблюдаются и в других странах Европы, которые также затеяли "любовные игрища с Киевом". По словам Медведева, это указывает на то, что от украинофилии до украинофобии остается всего один шаг.
"Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС). А вот украинцам бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда", – заключил замглавы Совбеза РФ.
Ранее Владимир Путин заявил, что Запад цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию. По его словам, Запад исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Медведев допустил, что ЕС исчезнет раньше, чем примет в свой состав Украину
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