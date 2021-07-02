Захарова иронично ответила Зеленскому на слова о русских и украинцах

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией ответила на заявление президента Украины Владимира Зеленского о единстве русского и украинского народов. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на высказывание украинского лидера в интервью "Муниципальной газете" 2014 года, где он заявил, что русские и украинцы являются одним народом.

"В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось", – иронично заметила представитель МИД.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы – один народ. Он подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. Однако таковым на сегодняшний день является руководство страны.

Зеленский с такой точкой зрения не согласился. По словам украинского президента, если бы украинцы и россияне действительно были одним народом, то в Москве использовалась бы украинская валюта, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг.

Он добавил, что в будущем, возможно, что-то общее будет, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами.

