В Кремле отреагировали на слова Зеленского про флаг Украины над Госдумой

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о желто-голубом флаге над зданием Госдумы в Москве.

"Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор", – сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее Зеленский ответил на слова Владимира Путина о том, что россияне и украинцы являются одним народом, отметив, что если бы это было так, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг.

Как сообщалось, Путин сделал соответствующее заявление в ходе ежегодной прямой линии. Президент подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По его словам, таковым является только руководство страны.