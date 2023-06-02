США предложат придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года – СМИ

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В Вашингтоне намерены предложить придерживаться ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года, если российская сторона согласится им следовать. Об этом сообщается в материале Reuters.

По информации международного агентства, с такой инициативой выступит помощник по национальной безопасности американского лидера Джо Байдена Джейк Салливан. Он озвучит предложение в Ассоциации по контролю над вооружениями.

Ожидается, что Салливан укажет на необходимость придерживаться условий договора и предложит следовать ему до 2026 года.

В феврале этого года Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Позднее посольство РФ в Вашингтоне отметило, что заявления администрации США о том, что Россия не выполняет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не имеют никакого отношения к причинам кризиса вокруг этих договоренностей.

В посольстве подчеркнули, что принятые Штатами контрмеры в контексте ДСНВ никак не повлияют на позицию России. Дипломаты указали, что путем к возобновлению действия договора будет отказ Вашингтона от враждебного курса и стремления нанести России "стратегическое поражение".



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