Посольство РФ заявило, что объявленные США шаги по ДСНВ не изменят позицию Москвы

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Заявления администрации США о том, что Россия не выполняет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не имеют никакого отношения к причинам кризиса вокруг этих договоренностей. Об этом заявило посольство РФ в США, комментарий опубликован в телеграм-канале дипмиссии.

"Обратили внимание на опубликованные 1 июня Госдепартаментом материалы по тематике ДСНВ, в которых Россия вновь обвиняется в нарушении договора. В очередной раз подчеркиваем, что американские заявления не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ", – указали в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что Москва неоднократно, и публично и по дипломатическим каналам, разъясняла мотивы приостановки участия в соглашении. Кроме того, приводились и юридические обоснования данного решения России, которые в полной мере соответствуют Венской конвенции о праве международных договоров, заявили послы.

Администрация США упорно не желает признавать незыблемость международного права, считают в посольстве, так как правовой волюнтаризм "всегда был присущ Вашингтону".

В посольстве подчеркнули, что принятые США контрмеры в контексте ДСНВ никак не повлияют на позицию России. Дипломаты указали, что путем к возобновлению действия договора будет отказ Вашингтона от враждебного курса и стремления нанести России "стратегическое поражение".

Ранее сообщалось, что США прекратили обмен данными с РФ о дислокации своих вооружений в рамках ДСНВ. В госдепартаменте США сообщили, что отзывают выданные ранее российским специалистам визы для проведения инспекций, и отменяют рассмотрение заявок на выдачу новых.

В МИД РФ заявили, что США вновь расширили список нарушений по ДНСВ