В США заявили, что Киев самостоятельно определит дальность наносимых из РСЗО ударов

Фото: ТАСС/Zuma/Aziz Karimov
Украина самостоятельно примет решение о дальности наносимых при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ударов, заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк.
"В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас", – приводит ТАСС ее слова.
Накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли поставки реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью ракет до 80 километров, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin и 15 тактических машин.
До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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