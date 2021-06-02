В Госдуме оценили слова депутата Рады об ошибке Украины в отношениях с Россией

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил солидарность с высказыванием депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича о том, что отказ от торговых отношений с Россией стал катастрофой для Украины. Своим мнением он поделился с RT.
"Согласен на 100%, потому что продолжаю поддерживать связь со своими товарищами, с нашими организациями, которые находятся на территории Украины: это и Харьковская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская области. Все в один голос говорят о том, что на сегодняшний день простые люди не понимают той политики, которая проводится Украиной", – заявил Водолацкий.
Он подчеркнул, что Киев ошибочно рассчитывает на ЕС и НАТО: еще ни одна попытка Украины стать хоть какой-то частью этих организаций не увенчалась успехом, уточнил Рабинович. По его словам, власти страны пытаются продать себя, забывая при этом о своем народе и территориях.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. "Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу", – отметил украинский политик.
Он также добавил, что если Лукашенко признает Крым российским, то станет "рабом Путина".
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