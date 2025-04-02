Посольство РФ раскритиковало британскую схему регистрации иностранного влияния

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Схема регистрации иностранного влияния (FIRS), которую вводит Британия с 1 июля, делает страну полицейским государством. Об этом заявило посольство РФ в Лондоне, передает ТАСС.

Российские дипломаты охарактеризовали инициативу британских властей как инструмент, который вынуждает всех, кто хочет заниматься какой-либо деятельностью в Великобритании "по договоренности" с Россией, независимо от гражданства, раскрывать свои планы под угрозой тюремного заключения.

"Официальные заявления и поясняющие брошюры правительства на этот счет грешат неточностями и противоречиями. Формулировки как будто преднамеренно носят расплывчатый характер, позволяя властям по своему усмотрению определять искомый "состав преступления", – говорится в заявлении.

Вместе с тем посольство подчеркнуло, что к настоящему моменту можно заметить деструктивный характер инициативы для будущего Британии.

Кроме того, заявления европейского государства полностью дискредитируют его попытки критиковать другие страны, которые предпринимают гораздо более сдержанные шаги по законодательному регулированию иностранного влияния, добавили дипломаты.

Более того, введение FIRS будет иметь разрушительные последствия для самой Великобритании, а также создаст сложности в восстановлении отношений Лондона и Москвы.

В заявлении обратили внимание, что любые контакты с Россией, будь то сотрудничество в области науки, образования, благотворительности или языкового обучения, теперь могут быть расценены как нарушение.

Таким образом, добавили дипломаты, Великобритания подтвердила свой статус одной из наиболее враждебных западных стран и продемонстрировала готовность к дальнейшему обострению противостояния с РФ.

"На ровном месте возведен очередной дискриминационный барьер на пути восстановления в отдаленной перспективе российско-британских отношений", – указано в сообщении.

В рамках будущей схемы регистрации иностранного влияния Британия намерена ввести в отношении России самый высокий уровень контроля. Как отмечал замглавы британского МВД Дэна Джарвиса, РФ якобы является "острой угрозой" для нацбезопасности страны.

Эта схема предполагает обеспечение контроля за иностранным влиянием в государстве. В связи с этим все лица в Британии должны будут декларировать свою деятельность.