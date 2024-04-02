ВС РФ ликвидировали склад авиабоеприпасов и цех производства беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за прошедшие сутки ликвидировала склад авиационных средств поражения и цех, где выпускались и обслуживались украинские беспилотники. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Более того, украинская армия лишилась живой силы и военной техники в 152 районах. Удары по целям ВС РФ наносили с помощью средств оперативно-тактической авиации, ракетных сил и артиллерии.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что с начала 2024 года ВСУ потеряли в зоне СВО более 80 тысяч военных. В числе потерь украинской армии также оказались 14 тысяч единиц вооружения и 1,2 тысячи танков и БМП.

До этого в ведомстве отчитались о ликвидации свыше 17 тысяч украинских беспилотников, 577 самолетов, 270 вертолетов, а также другой военной техники противника.

