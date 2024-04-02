Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

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Белоруссия готовится к войне, однако воевать не хочет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира – готовься к войне – не я это придумал. Это очень правильно сказано", – приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии готовят подразделения. В войска поставляют различные виды вооружений и техники.

По мнению белорусского лидера, если из недружественных стран идет критика, значит, Белоруссия все делает правильно. Однако если страны выскажут похвалу, значит, "беда".

В заключение он отметил, что Минск не представляет угрозы для остальных стран. По его словам, страна "не хочет чужой земли", поскольку ей нужно "обработать" свою.

В феврале 2024 года Лукашенко призвал население Белоруссии морально готовиться к войне. Он заявил, что Минск хотят втянуть в эту войну. Он уточнил, что речь идет о "партнерской политике", то есть формировании прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную.

