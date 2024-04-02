Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения народов Белоруссии и РФ

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщает РИА Новости.

"Союзное государство является уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве", – заявил в своем поздравлении Лукашенко.

Он отметил, что опыт, наработанный за последние 25 лет, позволяет эффективно и быстро реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы, с которыми столкнулись обе страны, а также консолидировано отстаивать и продвигать общие интересы стран на международной арене. Лукашенко подчеркнул, что насыщенная двустороння повестка открывает новые перспективы для долгосрочного сотрудничества и углубления белорусско-российских кооперационных связей, которые направлены на рост благосостояния граждан обеих стран.

Путин в своем поздравлении заявил, что институты Союзного государства укрепляются, несмотря на непростые международные условия. По его словам, хорошую отдачу дает координация усилий стран в сферах обороны, безопасности и внешней политики. Президент России также отметил, что согласованные союзные программы успешно выполняются, что уже обеспечило унификацию законодательств РФ и Белоруссии по важнейшим направлениям, а также создало основу для единой макроэкономической и денежно-кредитной политики.

Ранее Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства России и Белоруссии на 2024–2026 годы. В него, в частности, вошел декрет о реализации единой промышленной политики.

До этого посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что Россия и Белоруссия решили восстановить семь железнодорожных переездов в сторону портов Санкт-Петербурга, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры. На первом этапе планируется восстановить разъезды, которые после распада СССР фактически были законсервированы.