РФ и Белоруссия восстановят 7 железнодорожных переездов в сторону портов Петербурга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия и Белоруссия решили восстановить 7 железнодорожных переездов в сторону портов Санкт-Петербурга, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой в интервью телеканала "Беларусь 1".

По его словам, соответствующие инвестиционные планы белорусской и российскими железными дорогами уже согласованы. На первом этапе и планируется восстановить разъезды, которые после СССР фактически были законсервированы.

"Их нужно оперативно восстановить. Базовая задача – обеспечить к 2025 году объем перевалки 15 миллионов тонн", – сказал посол, подразумевая объем перевалки грузов в год, используя порты Петербурга.

Крутой объяснил, что порты Петербурга стали базовыми для перевалки белорусских грузов с 2023 года. Также перед Минском, по его словам, стоит задача использовать преимущества портов Мурманска и Северного морского пути для доставки грузов в Китай.

Ранее стало известно, что Российские железные дороги (РЖД) могут поучаствовать в реконструкции участка Белорусской железной дороги в направлении Калининградской области. Проект поможет развить совместный коридор, по которому РФ обеспечивает транспортную связанность Калининградской области.

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