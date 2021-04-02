В Кремле подтвердили визит Пашиняна в Москву 7 апреля

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоятся 7 апреля в Москве, политики обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, я могу подтвердить. Действительно, на 7 апреля запланирован рабочий визит премьер-министра Армении [Никола] Пашиняна в Москву. Состоятся его переговоры с президентом [Владимиром] Путиным. Вы знаете, что на высшем уровне между Россией и Арменией идет весьма активный диалог. В первую очередь, конечно же, будет обсуждаться ход имплементации трехсторонних договоренностей и трехстороннего документа, который положил конец боевым действиям в Карабахе", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин и Пашинян также обсудят разблокирование транспортной инфраструктуры закавказского региона, электоральный процесс в преддверии внеочередных парламентских выборов в Армении и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось, Путин 11 и 12 марта провел переговоры с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров представители трех стран подчеркнули, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.

Ранее Путин, Пашинян и Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха. Глава РФ подчеркнул, что реализация достигнутых на встрече договоренностей пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Он отметил, что планируются конкретные шаги по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов.