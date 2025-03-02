Трамп сделал английский государственным языком в США

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Целью указа является продвижение единства и общей американской культуры среди граждан США. Он также отменяет действие документа, который гарантировал доступ людей с ограниченным знанием английского к государственным услугам.

До сегодняшего дня ни один язык не был признан государственным в США. По сведениям Бюро переписи населения, в Штатах 78% населения говорят дома только на английском, еще миллионы американцев используют испанский, китайский, тагальский и прочие языки.

Ранее суд Сиэтла во главе с судьей Джоном Кофинура приостановил указ Трампа об ограничении права на американское гражданство по праву рождения. Кофинура заявил, что указ 47-го главы Штатов "вопиюще неконституционный".

В свою очередь, суд штата Мэриленд бессрочно заблокировал данный указ Трампа. Действие судебного запрета распространяется на все государство. Он останется в силе до тех пор, пока его не отменит вышестоящий суд или пока не будет принято решение по делу.