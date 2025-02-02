Американский телеканал согласился передать властям стенограмму интервью Харрис

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Американский телеканал CBS передаст Федеральной комиссии по связи (FCC) стенограмму интервью бывшего вице-президента Камалы Харрис в рамках расследования. Об этом сообщает Associated Press.

В материале уточнили, что телеканал согласился на это после того, как получил письмо с требованием предоставить "полную и неотредактированную" версию и записи с камер.

"Мы работаем над выполнением требований, поскольку нас обязывает это сделать закон", – сказано в тексте.

В ноябре прошлого года на тот момент кандидат в президенты США от Республиканской партии, а сейчас лидер Штатов Дональд Трамп подал иск против телеканала CBS News из-за интервью с его соперницей от Демократической партии Харрис.

По словам Трампа, телеканал ввел своих зрителей в заблуждение, показав отредактированную версию, где Харрис задают вопросы не в прямом эфире, и таким образом, она могла отвечать заранее заготовленными фразами.

