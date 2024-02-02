Минюст РФ включил правозащитника Олега Орлова в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Олег Орлов признан в РФ иноагентом)

Правозащитник и один из сооснователей "Мемориала" (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Олег Орлов внесен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

По информации ведомства, Орлов выступал против проведения спецоперации на Украине, публиковал фейковые сведения о принимаемых российскими властями решениях и их политике. Кроме того, как отметили в министерстве, он является членом организации, которая была ранее внесена в реестр иноагентов.

Также в список иноагентов попали новосибирский депутат Антон Картавин, директор ликвидированного фонда "Викимедиа.ру" психолог Станислав Козловский, Никита Соколов, Сергей Степанов и активист Михаил Чимаров. Из всех включенных в реестр граждан за рубежом проживает лишь Степанов, уточнили в Минюсте РФ.

Ранее ведомство включило журналиста Максима Трудолюбова (признан в РФ иноагентом) и блогера Дмитрия Потапенко (признан в РФ иноагентом) в реестр иностранных агентов.

По данным министерства, Потапенко выступал в роли респондента на информационных площадках, которые предоставляли другие иноагенты, а также распространял фейковые данные о решениях властей РФ.

В свою очередь, Трудолюбов сотрудничал с организациями, включенными в список НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, уточнили в Минюсте, журналист распространял информацию других иноагентов.



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