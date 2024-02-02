Шойгу сообщил о проработке вопроса участия военных в выборах президента РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российское оборонное ведомство детально изучает вопросы участия в выборах президента страны военнослужащих, их родственников и гражданского персонала ВС РФ. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии России.

"Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции. Сегодня обсудим, как идет подготовка к участию военного электората в выборной кампании", – заявил министр.

Ранее стало известно, что избиркомы в новых регионах РФ могут разрешить голосовать на выборах президента РФ по украинским паспортам по аналогии с тем, как это было во время Единого дня голосования в сентябре 2023-го. Как уточнила глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, в настоящий момент постановление об утверждении списка документов прорабатывается.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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