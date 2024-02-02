Несколько взрывов прозвучало в Кривом Роге и Кропивницком на Украине – СМИ

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Серия взрывов прогремела в ночь на 2 февраля в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области на Украине. Об этом пишут местные издания.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

В ночь на 1 февраля украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, однако какие-либо подробности произошедшего также не уточнялись.

До этого стало известно, что ВС РФ поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные.

По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, всего в Харькове было зафиксировано пять прилетов: в районе Харьковского тракторного завода, где производится ремонт военной техники, а также в районе здания "Укртелекома", в котором долгое время находились военные и сотрудники спецслужб с "большими" погонами.