СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщают украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

В Харьковской области с вечера 31 января звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ночь на 31 января поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные.

По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, всего в Харькове было зафиксировано пять прилетов: в районе Харьковского тракторного завода, где производится ремонт военной техники, а также в районе здания "Укртелекома", в котором долгое время находились военные и сотрудники спецслужб с "большими" погонами.

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