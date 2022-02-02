Посольство Черногории получило ноту о запрете въезда в РФ госсекретарю МВД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Нота о запрете въезда в Россию госсекретарю МВД Черногории поступила в посольство страны в Москве, дипмиссия известила об этом компетентные органы балканского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии уточнили, что официальный ответ из Черногории пока не последовал.

2 февраля Россия запретила въезд в страну госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу в качестве ответа на недружественный шаг Подгорицы – предоставление политического убежища российскому предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск по линии Интерпола.

Исмаилова задержали в Подгорице 1 октября на основании ордера на розыск, который выдала Россия. Решение об аресте предпринимателя обжаловали местные адвокаты, а сам Исмаилов попросил власти Черногории предоставить ему политическое убежище.

Согласно версии следователей, предприниматель совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Исполнитель Мехман Керимов выстрелил в мужчин, подъехав к ним на автомобиле. Позднее он был осужден на 13 лет колонии строгого режима.

