Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Фото: ТАСС/DIA Images/ABACA

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции с бельгийским коллегой Бернаром Кентеном призвал прекратить огонь на Украине. Его слова передает Hurriyet.

Он считает, что конфликт должен завершиться "как можно быстрее".

"И миграционный, экономический и другие кризисы, вызванные этой войной, должны быть прекращены как можно скорее", – подчеркнул глава МИД Турции.

Фидан также отметил, что на встрече с Кентеном они обменялись мнениями по поводу завершения конфликта на Украине.

Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время нет, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда нового президента США Дональда Трампа. В частности, о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании.

