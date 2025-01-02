Венгрия потеряла право на дотацию от ЕС на 1,04 млрд евро

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Венгрия лишилась права на получение дотации от Евросоюза на 1,04 миллиарда евро в рамках программ поддержки структурно слабых регионов. Об этом сообщает издание Brussels Morning со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Страна потеряла права на средства из-за того, что, по мнению ЕК, Венгрия пренебрегает демократическими стандартами.

Чтобы получить замороженные деньги, Будапешт должен был провести ряд правовых реформ до конца 2024 года. В частность, речь шла о вопросах финансирования политических партий и независимости СМИ, а также о борьбе с коррупцией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что либеральный мировой порядок подошел к своему концу и мир ожидают глобальные изменения.

По его словам, те страны, которые "подчиняются и становятся в ряд", которые не способны показать собственные ценности и обнаружить силу, присущую национальному характеру, в короткое время потеряют свою значимость.

Орбан также отметил, что Венгрия, которая является "самой западной страной из восточных и самой восточной из западных", хочет иметь связи со всеми экономическими центрами силы.