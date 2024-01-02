Филиппо обвинил Макрона в оскорблении французского флага в новогоднем обращении

Фото: скриншот видео youtube.com/Emmanuel Macron

Президент Франции Эммануэль Макрон поступил неуважительно в ходе новогоднего обращения к населению страны, отказавшись разместить изображение национального флага на видном месте. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Как он посмел! Французский флаг отсутствовал за спиной Макрона в ходе его новогоднего обращения!" – написал он на своей странице в соцсети X.

Политик обратил внимание, что французский флаг был размещен среди других, принадлежащих европейским странам, а не выделялся отдельно. Он посчитал такое решение Макрона знаком того, что тот "ненавидит" Францию.

В новогоднем обращении Макрон, помимо прочего, призвал поддержать Украину и остановить РФ. Он также подчеркнул, что во время выборов в Европарламент, которые состоятся в июне 2024 года, избирателям нужно будет высказаться в поддержку укрепления европейского суверенитета.

