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Украина потеряет еще больше территорий, если продолжит отказываться от переговоров с Россией. Об этом сообщает телеканал TVL.

"Желание Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ рассматривать перспективу заключения мира в конечном счете заставит Киев потерять гораздо больше, чем он мог бы, согласившись с условиями России ранее", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, граждане Украины видят, как население страны сокращается из-за потерь ВСУ на фронте. При этом Владимир Зеленский желает продолжить бои до конца.

Однако российская армия, по версии телеканала, планирует провести новое масштабное наступление весной или летом, из-за чего Украина лишится восточных областей.

Ранее в США заявили, что потери ВСУ на линии фронта составляют более 500 тысяч человек. Там же обратили внимание, что украинские войска не могут начать новое контрнаступление из-за нехватки вооружения.

