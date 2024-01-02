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02 января, 07:28

Политика

В Киеве признали, что Украина не способна производить порох

Фото: depositphotos/billperry

Оборонная промышленность Украины не способна производить порох для артиллерийских снарядов. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью местным СМИ.

"Вроде бы такая примитивная штука как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего ВПК", – приводит РИА Новости слова Туки.

Он добавил, что полноценное производство артиллерийских снарядов на подконтрольных Украине территориях невозможно на сегодняшний день. А любые заявления о появлении подобного производства, предположительно, имеют в виду не сами снаряды, а боеголовки, гильзы и капсюли для них.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с 23 по 29 декабря произвели 51 удар по военным объектам ВСУ с помощью ракет и БПЛА. Удары наносились в том числе по объектам военно-промышленного комплекса, аэродромам, арсеналам, местам хранения оружия и техники.

До этого офицер украинской армии заявил, что Россия уничтожила украинскую военную промышленность, лишив Киев возможности самому производить необходимое вооружение.

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