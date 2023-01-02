Российская батарея пушек "Гиацинт-Б" уничтожила скопление техники ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Батарея пушек "Гиацинт-Б" Южного военного округа на запорожском направлении уничтожила скопление техники ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Боец артиллерийского расчета рассказал о поступившей задаче нанести удар по скоплению техники противника.

"Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена", – рассказал он.

Уточняется, что цель удара была найдена с помощью беспилотника, который затем передал координаты артиллеристам. Уничтожение скопления техники было подтверждено с помощью данных объективного контроля.

Сообщается, что в составе расчета, наносившего удар, выполняют боевые задачи военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Полный курс подготовки они прошли в учебных центрах Минобороны и в тыловых районах зоны проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, как российские ракетные войска и артиллерия уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Артемовска. Об этом рассказали в Минобороны России.

Минобороны опубликовало кадры одного из полевых лагерей в зоне спецоперации

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