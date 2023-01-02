Байден промолчал в ответ на просьбу Зеленского предоставить бронетехнику – СМИ

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Президент США Джозеф Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским ответил молчанием на его просьбу предоставить Киеву как можно больше бронетехники. Об этом подполковник американской армии Дэниел Дэвис написал в статье для 19Fortyfive.

"Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий", – заявил он.

Подполковник утверждает, что действия США и НАТО указывают на избегание Западом прямого военного столкновения с Россией. Он называет это правильным подходом для того, чтобы конфликт не перерос в столкновение ядерных держав.

"Воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность", – резюмировал Дэвис.

Ранее Вашингтон по дипломатическим каналам известил Москву об отсутствии планов вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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