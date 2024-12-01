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Украинского президента Владимира Зеленского "предали хозяева". Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Киев должен самостоятельно принимать решение об отказе от территорий для урегулирования конфликта с Россией.

"Так они всегда предают. Потому что цель их была не помощь Украине, а ущерб России. Проблема в том, что многим украинцам преступно внушили, что это одно и то же", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Салливан заявил, что Украина должна сама определить свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Москвой. По его словам, решение об этом "не должно навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами".

Помимо этого, Салливан подчеркнул, что вопрос отправки на Украину ядерного оружия не стоит на повестке дня. Он отметил, что Белый дом сейчас сосредоточен на поставках Киеву обычного вооружения, с помощью которого украинцы смогли бы продолжать вести боевые действия против России.