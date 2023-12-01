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Представители пограничной службы не позволили бывшему украинскому президенту Петру Порошенко выехать в Варшаву и Вашингтон, хотя у него были документы о служебной командировке. Об этом он написал в своем телеграм-канале, назвав ситуацию "диверсией".

По его словам, документ подписал председатель Верховной рады Украины. Он сомневается, что пограничники действовали по своему желанию, не пропустив его.

"Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента", – написал он.

Кроме того, Порошенко сказал о запланированных рабочих встречах в Варшаве и Вашингтоне. С его слов, он хотел обсудить блокаду польскими дальнобойщиками КПП на украинско-польской границе и продолжение финансовой помощи со стороны Америки. Политик утверждает, что у него была договоренность о встрече с новым спикером палаты представителей конгресса США республиканцем Майком Джонсоном, который в данный момент скептически настроен по поводу продолжения помощи Украине.

Ранее министр иностранных дел в РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны разрушили территориальную целостность Украины, когда признались, что не намеревались выполнять Минские соглашения.

Он напомнил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и Порошенко, которые тогда говорили, что эти соглашения нужны были для выигрыша времени, чтобы пополнить военные арсеналы Киева против Москвы.

По словам Лаврова, если бы Минские соглашения выполнили, то территориальная целостность Украины бы сохранилась.

Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе