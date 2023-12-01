США ввели санкции в отношении нескольких граждан и одной организации КНДР

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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении восьми граждан Северной Кореи, а также против одной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина США.

В частности, в санкционный список были внесены двое граждан КНДР, якобы проживающие в Москве и Владивостоке, и еще двое – якобы находящиеся в Тегеране. Помимо этого, ограничительные меры были введены против хакерской группировки Kimsuky.

Отмечается, что включение в санкционный перечень означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским организациям и гражданам вести бизнес с его фигурантами.

Ранее СМИ сообщали о том, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для поддержки Украины. Это будет обсуждаться на саммите 14–15 декабря с лидерами Евросоюза, поскольку у стран ЕС сейчас нет единого мнения по этому поводу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословным заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями.