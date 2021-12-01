Сотрудники посольства США должны покинуть Москву до 31 января – Захарова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию до 31 января 2022 года.

"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом", – цитирует ее РИА Новости.

Захарова отметила, что эту игру России навязали американские партнеры. Представитель МИД подчеркнула, что РФ долгое время пыталась направить США на конструктивное решение вопроса.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января. Еще столько же сотрудников диппредставительства России уедут 30 июня. Он рассказал, что у супруг дипломатов начали отбирать аккредитацию, а детям перестали выдавать визы. По мнению Антонова, это политика по разъединению семей.

Однако представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что Соединенные Штаты не высылают российских дипломатов из страны. Портер подчеркнула, что происходящее не является мерой наказания. Она отметила, что Россия получит возможность восполнить число сотрудников дипмиссии.

