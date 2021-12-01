На Украине планируют заочно осудить замглавкома Тихоокеанским флотом России

Фото: ITAR-TASS/Станислав Красильников

На Украине собрались заочно осудить заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского. Заявление об этом было опубликовано на сайте так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым".

Березовскому вменяют государственную измену и создание и руководство преступной организацией.

Как утверждается в материале, 1 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил Березовского командующим ВМС страны. При этом фигурант дела отказался исполнять приказы властей Киева.

По мнению сотрудников украинского ведомства, Березовский способствовал подрывной деятельности против Украины.

В конце марта 2014 года министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. В 2018 года он был перешел на пост заместителя главы Тихоокеанского флота.

В февраля 2021 года Березовский попал под санкции, принятые Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Руководство России неоднократно обращало внимание, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Владимир Путин заявлял, что не существует условий, при которых Крым вернулся бы в состав Украины.