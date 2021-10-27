В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что слова главы Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым являются территориальными притязаниями к России. Об этом сообщает ТАСС.

"Заявление о возвращении Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к России. Подобные слова могут иметь свои негативные последствия", – отметил пресс-секретарь.

До этого Зеленский назвал решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине справедливым. Он также добавил, что после возвращения золота Киев намерен вернуть себе и Крым.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина референдум не признала и называет полуостров своей временно оккупированной территорией.