Экономист Владислав Иноземцев объявлен в розыск

Фото: ТАСС/РБК/Екатерина Кузьмина (Владислав Иноземцев признан в РФ иноагентом)

Российский экономист и социолог Владислав Иноземцев (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, экономист был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, который прописан в законе о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. Несмотря на это, Иноземцев продолжил публиковать на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга материалы без указания о том, что они созданы иноагентом.

В результате в отношении социолога было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В настоящее время мужчина живет за границей России.

Следователи продолжают проводить мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Иноземцева Минюст РФ включил в реестр иноагентов в мае 2025 года. По данным ведомства, он создавал и распространял материалы иноагентов, а также выступал против принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политики.

Ранее МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье экономического аналитика Михаила Крутихина (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). При этом о каком нарушении конкретно идет речь, ведомство не уточняет.

Как рассказали в полиции, уголовное дело может быть связано с терроризмом. В настоящее время Крутихин проживает за пределами России.

